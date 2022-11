Al Villaggio SOS di Ostuni il Premio Internazionale "Semplicemente Donna" per il Programma Mamma e Bambino

OSTUNI (BR) - Si è svolta venerdì 18 novembre, nella cornice del Teatro Mario Spina di Castiglion Fiorentino (AR), la decima edizione del prestigioso Premio Internazionale Semplicemente Donna, assegnato a donne che, seppur osteggiate, rappresentano esemplari modelli femminili per i valori positivi di cui sono portatrici. Tra i protagonisti di quest’anno anche il Villaggio SOS di Ostuni, a cui è stato conferito il premio speciale per il Programma Mamma e Bambino, rivolto a donne con i loro figli, provenienti da situazioni di fragilità e vulnerabilità che la struttura pugliese accoglie con l’obiettivo di offrire supporto e un luogo sicuro e accogliente in cui ricominciare a vivere. - Si è svolta venerdì 18 novembre, nella cornice del Teatro Mario Spina di Castiglion Fiorentino (AR), la decima edizione del prestigioso Premio Internazionale Semplicemente Donna, assegnato a donne che, seppur osteggiate, rappresentano esemplari modelli femminili per i valori positivi di cui sono portatrici. Tra i protagonisti di quest’anno anche il Villaggio SOS di Ostuni, a cui è stato conferito il premio speciale per il Programma Mamma e Bambino, rivolto a donne con i loro figli, provenienti da situazioni di fragilità e vulnerabilità che la struttura pugliese accoglie con l’obiettivo di offrire supporto e un luogo sicuro e accogliente in cui ricominciare a vivere.





A ritirare il premio è stata Anna Rita Orfino, Direttrice del Villaggio SOS Ostuni: "Il riconoscimento ci onora e ci sprona a rinnovare le forze e lo spirito con cui affrontiamo ogni giorno il nostro lavoro. Accogliere una donna in situazione di fragilità e vulnerabilità con il proprio figlio è una grande responsabilità".

Per l’ufficio statistico regionale, nell’ultimo anno in Puglia sono stati 2.276 gli accessi registrati in centri anti-violenza. "Attualmente - prosegue Orfino - nella nostra struttura sono ospitate 5 mamme con 7 bambini: numeri importanti, a riprova di un’emergenza esistente sul territorio. Il Villaggio SOS è il luogo in cui proviamo a costruire insieme alle nostre ospiti e i loro figli il “primo giorno” in cui tutto riparte e riprende il cammino verso la libertà e l’autonomia".

"Alla necessità di protezione, i Villaggi SOS rispondono con una serie di opzioni - conclude Orfino - abbiamo dedicato una casa all’accoglienza esclusiva di gestanti e madri con i loro figli. Il nostro compito consiste nell’essere al loro fianco nella costruzione di un nuovo futuro autonomo: ogni giorno, con il supporto della nostra equipe di specialisti psicoterapeuti, ci impegniamo attraverso progetti e iniziative a tutelare e preservare il benessere psico-fisico dei nostri ospiti, accompagnandoli in un percorso di completa autonomia".

Sul tema della violenza domestica il Villaggio SOS di Ostuni promuoverà il convegno "I minori spettatori e vittime della violenza domestica. I percorsi di intervento", in collaborazione con il CAV cittadino "Insieme si può". L’evento avrà luogo giovedì 24 novembre a partire dalle ore 9 presso la biblioteca comunale "F. Trinchera senior" di Ostuni. Info e iscrizioni sul sito www.ecmed.it.