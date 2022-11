Alberobello, 'Città del Gelato Training Lab': al via il primo corso sul gelato artigianale di qualità realizzato in un Istituto

ALBEROBELLO (BA) – Città del Gelato, l'azienda di Noci nata nel 2012 per sostenere le gelaterie italiane nel loro sforzo di miglioramento della qualità e per far crescere l’immagine nel mondo del gelato artigianale italiano, e l'IISS Agrario Alberghiero Basile Caramia Gigante di Alberobello hanno attivato, per la prima volta in un istituto alberghiero, una serie di corsi di gelateria e pasticceria, aperti agli studenti, anche di altri istituti, e a professionisti del settore.Inizia oggi il primo degli appuntamenti sulla formazione di altissimo livello realizzati grazie alla convenzione con l’IISS Alberghiero Agrario Basile Caramia-Gigante di Alberobello, per cui Città del Gelato ha realizzato un laboratorio, completo e altamente innovativo, di gelateria e pasticceria con disponibilità fino a 200 posti. Il progetto è nato con l’intento di formare le nuove generazioni di gelatieri del territorio. In quest’ottica, oltre alle masterclass, Città del Gelato curerà anche i corsi di primo, secondo e terzo livello per gli allievi di pasticceria dell’Istituto Alberghiero.L'obiettivo è quello di portare attenzione sul tema del gelato di qualità e, nel corso dei prossimi mesi, tanti saranno i temi trattati e i professionisti, di clara fama, che interverranno a raccontare la propria esperienza e condividere il proprio know-how.Tra questi Andrea Mainardi, mattatore de “La prova del cuoco”, Leonardo Dicarlo, pioniere della “pasticceria scientifica” e Massimiliano Scotti, già miglior gelatiere d'Europa per il Gambero Rosso e, ad oggi, uno dei personaggi più interessanti, a livello internazionale, nell'ambito della cultura del gelato.Sarà proprio Scotti a condurre la prima masterclass “Il panettone in gelateria” che partirà, domani 22 novembre. Questa data zero punterà a valorizzare il lievitato più famoso d’Italia, il panettone, lavorando su come arricchirlo nell’impasto e come trovare nuovi e sempre più interessanti modi di proporlo.Scotti sarà affiancato da Eustachio Sapone, maestro pasticciere premiato con il suo panettone “Pugliettone”. L’obiettivo è dare ai gelatieri e ai pasticcieri, sia quelli in erba che già professionisti, gli strumenti migliori per realizzare prodotti di gelateria accattivanti anche durante i mesi invernali e ovviamente, realizzare abbinamenti molto particolari in grado di incuriosire il consumatore.“Nell’ambito dei corsi di pasticceria, nelle specializzazioni degli istituti alberghieri, non esisteva, fino ad oggi, una specifica sezione destinata alla gelateria e alla pasticceria nelle gelaterie.” Racconta Angelinda Griseta Dirigente scolastica dell'IISS Agrario Alberghiero Basile Caramia Gigante “Per tale ragione, accogliere un professionista così affermato nel settore a scuola è un’occasione che non potevamo mancare. Offrire ai ragazzi la chance di usare attrezzature professionali di primo livello, al fianco di chef, gelatieri e pasticcieri di grande caratura, vuol dire mettere un tassello in più nella cura delle nuove generazioni e quindi, nel nostro futuro.”“Trovarsi a lavorare con un istituto scolastico e, in particolare, di questo istituto che è sia alberghiero che agrario, vuol dire moltissimo per un’azienda come la nostra” racconta Giovanni Carucci, Presidente di Città del Gelato “Non solo riuscire a dialogare con i professionisti del settore attraverso le Masterclass e i docenti preparatissimi, ma riuscire a fornire ai ragazzi, alle nuove generazioni, una formazione pratica e di qualità che permetta loro di essere consapevoli delle sfide del domani. Lo facciamo creando una connessione tra gli studenti, i gelatieri professionisti che partecipano alle masterclass e i docenti invitati, player di primo livello nel campo della gelateria e della pasticceria fredda.” E conclude: “Per noi di Città del Gelato, aver allestito un vero e proprio Training Lab all’interno di questa scuola professionale, vuol dire anche dare una espressione più completa ai nostri valori che passano dalla cultura delle materie prime, dall’autenticità e si esprimono attraverso prodotti, in particolare la nostra linea premium Eccellenze Contadine, che realizziamo con ingredienti provenienti esclusivamente da fornitori selezionati di una filiera tracciata e sostenibile: presidii Slow Food, DOP e IGP. Queste sono le nostre “Farm”.Il corso si terrà il 22 novembre, dalle ore 9.00 alle ore 18.00, presso l’IISS Agrario Alberghiero Basile Caramia. La masterclass è aperta a tutti i professionisti e agli allievi.