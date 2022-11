Ballando con le stelle, Giovanna Ralli ballerina per una notte

ROMA - Vincitrice di due David di Donatello e due Nastro d'argento, è stata diretta da alcuni dei più grandi registi del cinema italiano. È Giovanna Ralli la “ballerina per una notte” nel nuovo appuntamento con “Ballando con le Stelle”, lo show condotto da Milly Carlucci in diretta dall’Auditorium Rai del Foro Italico, in onda sabato 12 novembre dalle 20.35 su Rai 1. L’attrice salirà sul palco per ballare una coreografia realizzata ad hoc per lei, che verrà giudicata, con apposita votazione, dalla giuria in studio. Il punteggio così ottenuto costituirà un “bonus” che verrà assegnato a una delle coppie in gara migliorandone la posizione in classifica. Durante la puntata si esibiranno Iva Zanicchi – Samuel Peron; Paola Barale – Roly Maden; Luisella Costamagna – Pasquale La Rocca; Rosanna Banfi – Simone Casula; Ema Stokholma – Angelo Madonia; Gabriel Garko – Giada Lini; Enrico Montesano – Alessandra Tripoli; Dario Cassini – Lucrezia Lando; Alex Di Giorgio – Moreno Porcu; Lorenzo Biagiarelli – Anastasia Kuzmina; Alessandro Egger – Tove Villfor.

Le coppie composte da Marta Flavi – Simone Arena; Giampiero Mughini – Veera Kinnunen sono state eliminate nelle scorse puntate, ma avranno la possibilità di rientrare in gara grazie al ripescaggio, a condizione però, di continuare a studiare con impegno e costanza. I Vip ancora in gara daranno il massimo per con-quistare il pubblico a casa, ma anche la giuria capitanata da Carolyn Smith. Al suo fianco anche questa settimana Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli. Per dare voce al popolo da casa, a bordo pista, i commenti dell’antigiuria, composta da: Rossella Erra, Sara Di Vaira e Simone Di Pasquale. A loro è affidato il compito di premiare i concorrenti penalizzati dalla Giuria di esperti. Immancabile la presenza di Alberto Matano, conduttore di La Vita in Diretta e custode del “tesoretto”.