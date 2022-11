Bari, è scomparso Nicola storico dipendente di Enzo e Ciro: centinaia i messaggi di cordoglio

BARI - Si è spento Nicola De Feo, storico dipendente della pizzeria Enzo e Ciro, la nota pizzeria del quartiere Madonnella in via Imbriani.Il titolare Ciro Fraddosio gli ha reso omaggio pubblicando su facebook una foto al suo fianco. Numerosi i messaggi di cordoglio dei clienti che hanno ricordato il collaboratore del locale dopo la sua scomparsa."In qualità di storico cliente, commosso e rattristato, ricordo la figura di Nicola, colonna indimenticabile della tua creatura" si legge in uno dei commenti al post scritto da uno dei clienti della storica pizzeria barese.