Schianto elicottero: domani i funerali del medico Maurizio De Girolamo. Il figlio: "Grato ai soccorritori, hanno fatto il massimo"

SAN SEVERO (FG) - Si terranno domani 8 novembre alle ore 10:30, presso la Cattedrale di San Severo (Fg), le esequie di Maurizio De Girolamo, il medico 64enne del 118 morto nello schianto dell’elicottero nelle campagne tra San Severo e Apricena. Aperta stamani la camera ardente, allestita nella cappella dell’ospedale Teresa Masselli Mascia della città dauna.In tanti hanno voluto salutare il medico in servizio sia al Pronto Soccorso 118 delle Isole Tremiti che al Pronto Soccorso dell'ospedale San Severo (Fg). L'uomo, secondo la ricostruzione dei suoi ultimi atti di vita, aveva terminato il turno alle Isole Tremiti e aveva preso l'elicottero alle 9.10, preferendolo alla nave a causa del maltempo.“Mio padre ha dedicato una vita intera a salvare vite umane e soccorrere persone, per questo sono profondamente grato a tutti i soccorritori che da ieri mattina, sotto la pioggia e nel fango, stanno facendo il massimo per restituirci i nostri cari. Ci sarà un tempo per accertare cause e responsabilità. Ora è solo tempo del silenzio, della preghiera e di riportare babbo finalmente a casa” ha detto il figlio di De Girolamo.Lo stesso giorno anche i quattro corpi della famiglia slovena dovrebbero lasciare l'obitorio dell'ospedale e saranno riportati in patria. Mancano ancora i corpi dei due piloti, in attesa dell'autopsia.