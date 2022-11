Eccellenze della logistica pugliese a Miami per Transport Logistic Americas. Delli Noci: "Manifestazione imperdibile in un mercato strategico"



La Regione Puglia vola negli Stati Uniti con una delegazione di 8 imprese del settore della logistica, per partecipare a Transport Logistic Americas, in programma a Miami, in Florida, dall'8 al 10 novembre 2022. Si tratta dell'edizione americana del salone tedesco, stesso nome e identico il prestigio di fiera internazionale leader per la logistica, la mobilità, le tecnologie informatiche e la gestione della catena di fornitura. Ma ad aggiungere valore all'edizione americana contribuisce anche lo svolgimento in contemporanea dell'Air Cargo Forum Miami, manifestazione dedicata al trasporto merci per via aerea che riunisce i principali operatori internazionali di settore. Una circostanza, questa, che richiama l'attenzione dell'industria della logistica e dei trasporti multimodali non solo del Nord e Sud America ma di tutto il mondo. Infatti della delegazione regionale fanno parte anche i vertici di Aeroporti di Puglia con l'obiettivo di promuovere il cargo hub di Grottaglie, in affiancamento alla società Gesfa, che gestirà in subconcessione la piattaforma logistica.





Ad organizzare la partecipazione della Regione Puglia all’evento, la sezione Promozione del Commercio, Artigianato ed Internazionalizzazione delle Imprese, in collaborazione con Puglia Sviluppo.

"Promuoviamo le nostre imprese e valorizziamo la logistica pugliese partecipando ad una manifestazione imperdibile in un mercato strategico" ha sottolineato l’assessore allo Sviluppo economico della Regione Puglia Alessandro Delli Noci. "L’appuntamento è imperdibile perché combina il trasporto aereo di merci e la logistica dei trasporti mettendoli sotto lo stesso tetto. Transport Logistic Americas ed Air Cargo Forum Miami, insieme, riflettono l’intera catena di valore del settore e ci permettono di valorizzare l’immagine della logistica pugliese e di creare nuove opportunità di collaborazioni internazionali, presentando le nostre novità ad una platea di operatori che provengono da tutto il mondo. La logistica è un fattore che alimenta lo sviluppo attraversando in modo trasversale tutti i settori dell’economia ed è alla base degli scambi commerciali. Promuovere le nostre eccellenze e cercare nuove collaborazioni negli Stati Uniti vuol dire investire sulla crescita della Puglia puntando su un mercato strategico che rappresenta per la nostra regione, così come per l’Italia, il terzo partner per le esportazioni, con una crescita nei primi sei mesi del 2022 del 19,5% e un valore assoluto delle merci esportate che già supera i 435 milioni di euro".

La manifestazione fieristica si svolgerà nel centro congressi di Miami Beach con settori di riferimento che vanno dal trasporto aereo, ferroviario, marittimo ed intermodale agli spedizionieri, dai corrieri ai servizi di logistica, dalle soluzioni per il trasporto merci alle telecomunicazioni, dai servizi di identificazione automatica e imballaggio ai sistemi di controllo e sicurezza, senza trascurare i servizi di e-commerce e di e-business.

Le imprese della delegazione pugliese – Apulia Logistics (Bari); Cascione Autotrasporti (Brindisi); Gesfa (Bari); Hyperion (Brindisi); Istop Spamat (Molfetta-Ba); Net of Trucks (Molfetta-Ba); Picardi Shipping (Taranto-Ba); Spamat (Molfetta-Ba) – saranno ospitate nello stand della Regione Puglia (n. 360), dove avranno una postazione personalizzata e gli spazi per gli incontri d’affari. Potranno anche partecipare ad un vasto calendario di eventi e conferenze dedicati ai professionisti del trasporto aereo, della logistica e della gestione della catena di approvvigionamento tra Nord e Sud America e a livello globale. Non mancheranno inoltre approfondimenti sulle soluzioni digitali e sostenibili e sulle opportunità di carriera nel settore.