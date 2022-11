Bitritto, scarcerato il titolare del bar: "Atto involontario"

Viene sottolineato nel provvedimento come ci sia stato un travalicamento dei limiti della legittima difesa data l’aggressività del 27enne.





“Le risultanze probatorie – scrive la gip in riferimento alle immagini delle telecamere di videosorveglianza e alle dichiarazioni dei testimoni oculari, come si evince su Gazzetta – denotano la completa assenza di indici sintomatici della volontà dell’indagato di cagionare la morte della persona o anche solo l’accettazione di essa come rischio connesso alla propria azione costrittiva, per contro sorretta, sin dei primi istanti, dalla finalità difensiva e dall’intento di attendere l’intervento delle forze dell’ordine”.



Ora toccherà all'autopsia chiarire del tutto o quasi la vicenda.

La gip quindi non ha convalidato l’arresto rigettando la misura cautelare in carcere per il 31enne.