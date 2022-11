Brindisi: parte la stagione 2022/2023 al Teatro Kopò

BRINDISI - Tutto pronto al Teatro Kopò per "Luce ai Riflettori" la stagione teatrale 22/23 che animerà il frizzante contenitore culturale. Sono 7 gli imperdibili appuntamenti in calendario che si avvia il 26 Novembre 2022 e che accompagneranno l’attento pubblico fino a Maggio 2023. - Tutto pronto al Teatro Kopò per "Luce ai Riflettori" la stagione teatrale 22/23 che animerà il frizzante contenitore culturale. Sono 7 gli imperdibili appuntamenti in calendario che si avvia il 26 Novembre 2022 e che accompagneranno l’attento pubblico fino a Maggio 2023.





Si riparte, dunque, dopo lo stop forzato dovuto all’emergenza sanitaria e che ha penalizzato soprattutto il settore della cultura e in particolare i teatri "piccoli" e privati, come la realtà del Teatro Kopó.

"La stagione 2022/2023 rappresenta quindi un nuovo inizio, - dichiarano gli organizzatori- alla stregua del 2013 a Roma e del 2016 a Brindisi quando, ignari di come sarebbe andata, ci siamo buttati e abbiamo rischiato, anche oggi non abbiamo grandi certezze, tranne che in questo nostro nuovo anno Zero, voi sarete con noi!"

Si riparte il 26 e il 27 Novembre con "Niente di privato, omaggio a Giorgio Gaber" con uno spettacolo che arriva direttamente da Treviso prodotto dalla Compagnia Teatro Studio Maschera di Fabrizio Paladin. Maestro di commedia dell'arte e musicista è apprezzato in tutto il mondo, qualcuno lo ricorderà sicuramente nel suo Jekill & Hyde.

Si prosegue il 10 e l’11 Dicembre con "Io, Lui e la Fata Turchina". Lo spettacolo è a metà strada tra una commedia, uno stand-up comedy e un monologo e racconta il dramma che tutti conosciamo: "Il tradimento!".

Il 21 e 22 Gennaio 2023 appuntamento con "Tapsteps to Broadway",un salto nel mondo del repertorio musical, dalla gloriosa epoca d'oro degli spettacoli musicali di Broadway, ai musical più moderni e accattivanti.

Il 18 e 19 Febbraio 2023, in calendario "Le Fuorigioco – Una dichiarazione di indipendenza", una "favola teatrale" che racconta la storia del "Gruppo Femminile Calcistico Milanese", la prima squadra di calcio femminile mai costituita in Italia nel 1932.

Il 18 e 19 marzo 2023, in scena "Dissoluzione" che racconta, in una chiave grottesca e tragicamente ironica, cinque nazisti revanscisti riunitisi a festa e affetti da un disfacimento fisico oltre che morale i quali esprimono il loro disprezzo, in una critica acre e sottile, per la nuova coscienza politica e socio-culturale.

Il 15 e 16 Aprile 2023, "Le notti bianche" una produzione Teatro Kopò. Uno stereo, musica anni' 80, una panchina e le notti più stellate di sempre a far da cornice. Quattro notti e un mattino per raccontare la storia di due individui soli che si incontreranno e cercheranno di risolversi vicendevolmente. Ci riusciranno?

Il 6 e 7 Maggio 2023 si conclude con "Masquerade in Mask". Un percorso, un viaggio che ci porta nelle diverse tappe della storia della Commedia dell'arte, dalla nascita alla riforma Goldoniana.

Tutti gli spettacoli avranno inizio il sabato alle 21:00 e la domenica alle 18:00 con possibili repliche alle 21:00.

Al via il 10 dicembre anche la rassegna "A teatro con mamma e papà" destinata ai più piccoli.