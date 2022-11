Bari, il neo Comandante Militare dell'Esercito in Puglia incontra il Prefetto

BARI - Il Prefetto di Bari, dott.ssa Antonia Bellomo ha ricevuto ieri il neo Comandante Militare dell'Esercito in Puglia, Colonnello Arcangelo Moro, insediatosi lo scorso 11 novembre.Nel corso dell'incontro di saluto, il Prefetto ha manifestato l'intento di favorire la piena e sinergica collaborazione fra le istituzioni, per offrire una migliore risposta alle esigenze della collettività.Il Colonnello Moro, delineando i compiti del Comando Militare Esercito, ha sottolineato che la Forza Armata, con tutte le articolazioni presenti in Puglia, continuerà a rappresentare una risorsa pronta e disponibile nel solco di una consolidata presenza sul territorio.