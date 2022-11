Booming Games come uno dei migliori fornitori Wazamba

Pixabay



Bonus e caratteristiche di Booming Games



Booming Games ha una grafica e una grafica di altissimo livello e per questo non vogliamo solo che tu giochi, ma che tu viva una fantastica avventura virtuale. Oltre al bellissimo design, le slot di Booming Games hanno molte linee di pagamento e una varietà di bonus che sorprendono i membri del casino Wazamba a più esigenti.



A seconda della scelta di Booming Games, i giocatori possono vedere fino a cinquanta linee di pagamento e godere di preziosi bonus e altri extra, come simboli in espansione, simboli doppi, giri gratuiti, moltiplicatori di vincita, rulli selvaggi e altro ancora.



Nel complesso, gli amanti delle grandi sessioni di gioco piene di bonus e di aggiunte dovrebbero assolutamente dare un'occhiata alle slot. I giocatori che amano i giochi dal design accattivante apprezzeranno sicuramente queste slot. Oltre a immagini e grafiche straordinarie, le slot di marca spesso includono animazioni notevoli, schemi di colori originali e personaggi in 3D resi in modo meticoloso.

Booming Games è conosciuto soprattutto per i suoi servizi di gioco d'azzardo B2B. Questo studio sviluppa anche slot 3D e altri giochi d'azzardo amati dai visitatori del casino Wazamba . Booming Games è nata nel 2014, quindi ha già sette anni di esperienza alle spalle. Nel corso della sua esistenza, l'azienda ha rilasciato diverse decine di giochi, soprattutto slot, particolarmente popolari nel settore dei casinò online asiatici. Sebbene Booming Games sia un nome relativamente nuovo nel settore, la popolarità dell'azienda è cresciuta abbastanza rapidamente.Infatti, Booming Games ha mostrato un'impressionante crescita di popolarità sin dai suoi inizi piuttosto umili in un piccolo ufficio sull'Isola di Man. Dopo diversi anni di attività in solitaria, l'azienda ha deciso di espandere la propria portata collaborando con due importanti operatori asiatici, Asia Gaming e Xin Gaming. Per questo motivo ha aperto un ufficio a Manila, che ha aiutato l'azienda a espandere ulteriormente la propria attività a livello internazionale.Attualmente Booming Games ha diversi uffici in varie parti del mondo, tra cui Londra e Atene. Poiché la libreria di giochi dell'azienda viene costantemente aggiornata con nuovi ed entusiasmanti giochi, sempre più giocatori decidono di provare i contenuti del marchio.Poiché l'azienda detiene diverse licenze di gioco importanti, i suoi giochi possono essere giocati anche in alcuni dei mercati più regolamentati del mondo. Inoltre, tutte le macchine basate sul software di Booming Games sono state sviluppate utilizzando la più recente tecnologia HTML5. Ciò significa che i giocatori possono divertirsi con le macchine da qualsiasi dispositivo mobile e vivere la stessa esperienza coinvolgente che avrebbero su computer desktop e tablet.Ecco i prodotti di punta dell'azienda con il maggior numero di fan tra i visitatori del casino Wazamba:● Sugar Skulls, un gioco coinvolgente ispirato al Giorno dei Morti in Messico, con tanti bonus;● Lava Loca - pieno di suoni allegri e simboli colorati, è una grande avventura online;● Wunderfest - un vero piacere per gli occhi, soprattutto per i giocatori che amano l'atmosfera ispirata all'Oktoberfest.● Miami Nights ha 5 rulli, 20 linee di pagamento e vincite brillanti con frequenti cadute.● Barnyard Twister è un emozionante gioco a tema animale che offre grandi vincite.La collezione di slot del casino Wazamba è impressionante perché contiene tutti i tipi di slot machine con bonus autentici e linee di pagamento multiple. L'azienda ha infatti combinato stili e generi diversi per creare qualcosa di speciale e unico che non si può vedere in altri giochi di questo tipo. Di conseguenza, giocare a Booming Games significa godere di ogni tipo di bonus, vincere somme enormi e godere di spettacoli visivi.