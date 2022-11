Serie B, si dimette il presidente del Brescia Massimo Cellino

Cellino si è dimesso inoltre da componente del Consiglio di Amministrazione del Brescia. Per il momento non si fanno nomi su chi sostituirà Cellino come presidente. Presto dovrà essere presa una decisione definitiva o almeno provvisoria.

- In Serie B si è dimesso il presidente del Brescia Massimo Cellino. In un comunicato ufficiale pubblicato sul sito del Brescia Cellino ha dichiarato: “Le ragioni di questa mia decisione sono sia di carattere personale che legate alla preoccupazione di garantire la più efficiente gestione della società in modo che possa conseguire i migliori risultati sportivi. Mi auguro che si possa individuare una persona che mi sostituisca in modo abbastanza efficace per raggiungere le soddisfazioni che i tifosi del Brescia meritano”.