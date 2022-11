Casamassima, concorso Internazionale di Composizione 'Don Sante': il 2 dicembre il concerto finale e la premiazione

Info www.fondazionemontanaro.it

CASAMASSIMA (BA) - E’ in programma il prossimo 2 dicembre l’evento conclusivo del “Premio Don Sante - Concorso Internazionale di Composizione” organizzato a Casamassima dalla Fondazione Mons. Sante Montanaro e dall’Associazione Musicale Amadeus. In scaletta il concerto finale, in cui saranno eseguite le composizioni vincitrici, e la premiazione dei vincitori.Il concorso, ad appena un anno dalla prima edizione, raccoglie i frutti di un lavoro che la Fondazione da anni svolge sul territorio, promuovendo la cultura in tutte le sue forme. Alla seconda edizione del premio, infatti, sono giunte oltre quaranta composizioni da cinque diverse nazionalità (Italia, Cina, Cile, Cuba e USA), di fatto promuovendo il concorso ad appuntamento importante ed imperdibile per i compositori di tutto il mondo.Dopo aver proclamato i vincitori delle varie categorie lo scorso otto settembre, finalmente si passa all'esecuzione delle composizioni vincitrici a cura dell’Ensemble Zenit 2000, diretti dal Maestro Massimo Testa, della pianista Anna Cormio e del Duo flauto-pianoforte Corrado Mezzina e Dario Novielli.I compositori vincitori, lo ricordiamo, sono: Categoria A: al primo posto Augustin Castellon Molina dal Cile, segue dall'Italia Ugo Raimondi e da Cuba Joel De Jesus Diaz. Categoria B: al primo posto Nicola Graziano dall'Italia, segue dal Cile Augustin Castellon Molina e dalla Cina Chenchen Ou. Premio speciale dedicato alla Puglia rurale all'italiano Carlo Maria Clemente. Appuntamento a Venerdì 2 Dicembre ore 19:30 presso l'Auditorium dell'Addolorata a Casamassima.