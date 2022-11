'Poesia in comunità', al via ciclo di incontri: primo appuntamento alla comunità Emmanuel di Triggiano (Ba)

BARI - La poesia incontra le comunità (terapeutiche). Primo appuntamento a Triggiano, presso la comunità Emmanuel, sabato 19 novembre ore 11.L’iniziativa è rivolta principalmente agli ospiti delle comunità per le dipendenze patologiche e alle loro famiglie. Si tratta di momenti di poesia nelle comunità terapeutiche di Puglia e Basilicata che vorranno ospitare l’iniziativa, presentando i miei libri e cercando di portare l’attenzione sul valore della poesia, sull’importanza del riconoscimento delle emozioni.L'ideatrice degli incontri è Silvia Ruggiero, psicoterapeuta e scrittrice, che commenta così l'iniziativa: "Considero la poesia un veicolo di inclusione, partendo dalla alfabetizzazione emotiva, per una maggiore consapevolezza di sé e delle proprie emozioni, per migliorare la comprensione di ciò che ci spinge ad agire, per poter agire sempre più per il bene comune. Spero di dare e trovare in questo percorso sostegno e vicinanza".