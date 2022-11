Castellana Grotte, l’IC Tauro-Viterbo è sempre con una zampa avanti con il progetto “Se ti conosco mi Fido”

Non c’è niente di meglio che dare e ricevere affetto, ed è proprio per questo che avere degli animali domestici fa bene alla salute: aumentano i pensieri positivi, ci fanno sentire bene con noi stessi e ci aiutano a ridurre lo stress. Saresti capace di "fermare l'amore" in uno scatto? Provaci!



La partecipazione al concorso fotografico "I love my Pet" è aperta a tutti gli alunni, ai docenti e al personale non docente dell'istituto Comprensivo.



Dal 29 ottobre al 12 novembre 2022 potrai inviare il tuo scatto in formato JPG, max 10 Mb, al seguente indirizzo email:



Tutte le foto ammesse al concorso saranno pubblicate sui canali social della scuola. Una giuria di esperti selezionerà le foto più belle che saranno utilizzate per la realizzazione del Calendario Pet 2023.



L'iniziativa rientra nella campagna di sensibilizzazione al rispetto per gli animali "Qua la zampa" promossa in collaborazione con il Comune di Castellana Grotte.



CASTELLANA GROTTE (BA) – L’IC Tauro-Viterbo di Castellana Grotte è sempre una zampa avanti. E’ questo il motto della scuola che si pone come obiettivo, nel prossimo futuro, la sensibilizzazione delle giovani generazioni verso le tematiche del contrasto al randagismo e l’istituzione di una colonia felina.Con questa prospettiva, in attesa di seguire l’iter burocratico, ha sviluppato un progetto, inserito nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa, sul tema: “Se ti conosco mi Fido”.“E’ rivolto a tutte le classi dell’Istituto Comprensivo – ha detto la docente Rossana Giannotta, che lo ha stilato - nasce dalla vocazione “pet friendly” della nostra scuola con l’obiettivo di incrementare la sensibilizzazione e l’empatia nei bambini e dei ragazzi nei confronti delle categorie più deboli della società, nella fattispecie degli animali e dei loro diritti, e dei nostri doveri nei loro confronti, quando decidiamo di accoglierli nelle le nostre case e nelle nostre vite.”.Progetto che risponde e ben si inserisce nella futura programmazione comunale pensata per promuovere e diffondere la cultura del rispetto del territorio nell’ambito civico e ambientale. E’ quanto emerso da un primo incontro organizzato dall’Amministrazione Comunale alla presenza di tutte le agenzie del territorio (scuole, associazioni, volontari) coinvolte.“Non si può non partire dalle scuole” - ha detto il consigliere Victor Casulli con delega al randagismo, durante l’incontro al quale era presente anche Rossana Giannotta, delegata della scuola e referente del Progetto.“L’attenzione e il rispetto degli animali – ha spiegato la dirigente Carmela Pellegrini - è solo un aspetto di un discorso molto più ampio che la nostra scuola sta portando avanti”.Uno sguardo particolare, infatti, è rivolto ai gatti randagi. Non tutti sanno che l’IC Tauro-Viterbo ospita da qualche mese Rey, una gatta trovatella cieca in attesa di adozione. La sua storia la racconteremo nei prossimi giorni poiché merita la giusta attenzione.Intanto l’IC Tauro-Viterbo ha bandito un concorso fotografico: