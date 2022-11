Ex Ilva, azienda: da domani riparte Acciaieria 1

TARANTO - Acciaierie d'Italia ha reso noto alle organizzazioni sindacali che a partire dalla giornata di domani sarà rimessa in attività l'Acciaieria 1, ferma dallo scorso luglio, ma il personale sarà già richiamato dal terzo turno di oggi (che inizia alle 23).Secondo l'Ugl Metalmeccanici è prevista "la produzione con un convertitore ed una colata continua (CCO/1), coinvolgendo circa 150 unità. Tale esigenza scaturisce dalla necessità di effettuare attività di manutenzione sulla CCO/4, ferma dallo scorso 20 novembre".La notizia, dichiara la Fim Cisl, "è senza dubbio positiva. Dopo i ripetuti solleciti finalmente con questa ripartenza si dà ossigeno ad alcune centinaia di lavoratori che saranno richiamati a prestare la propria attività lavorativa. Ci auspichiamo che questa ripartenza di Acciaieria 1 possa rappresentare il viatico giusto per riportare, nelle giuste condizioni di sicurezza, nuovamente in fabbrica i tanti lavoratori gravati dalla Cassa integrazione straordinaria".