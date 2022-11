Manovra: 136 articoli tra fisco, pensioni ed energia. Calenda apre al Governo

(Alessia Pierdomenico /Shutterstock)



Presente l'adeguamento delle pensioni per 2 anni, anche per le minime. Il taglio di due punti del cuneo fiscale durerà un anno, per tutto 2023, e sarà aumentato al 3% per chi percepisce uno stipendio, di tredici mensilità, non superiore a 1.538 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.

ROMA - Il presidente del Consigli Giorgia Meloni incontrerà la prossima settimana il leader di Azione, Carlo Calenda. "Chiediamo un incontro a Meloni", ha detto oggi Calenda, parlando di una "manovra estremamente lacunosa" e aggiungendo che la premier è nuova" nel ruolo e "credo vada aiutata, non solo contestata. Noi siamo disponibili".Alla data del 31 gennaio 2023 sono automaticamente annullati "i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro", affidati agli agenti della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2015". E' quanto si apprende nella bozza della manovra economica in circolazione in queste ore.Previsto anche un fondo per la sovranità alimentare da 25 milioni di euro per il 2023, e altrettanti per ciascuno dei tre anni successivi. La tassa forfait al 15% degli autonomi sale da 65 a 85mila euro. Ma con un paletto: salta anche nel corso dell'anno, in modo retroattivo, se il contribuente supera i 100mila euro di ricavi o compensi.In arrivo 400 mln per le opere di Milano-Cortina. Sale l'accisa sulle sigarette. Arrivano nuove esenzioni all'obbligo di consentire piccoli pagamenti, sotto i 30 euro, anche con carte e bancomat.