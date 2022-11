Cassano delle Murge, spara alla moglie e si suicida: 18enne fuori pericolo

BARI - E' fuori pericolo di vita la 18enne vittima della furia omicida del marito. La donna è stata colpita al petto da un colpo di pistola e dopo il primo ricovero al Miulli di Acquaviva delle Fonti è stata operata al Policlinico di Bari. Suo marito, Oltjon Sallaku, 21 anni, le ha sparato e dopo il gesto ha deciso di togliersi la vita sparandosi con una pistola alla tempia.Secondo quanto si è appreso, la tragedia è avvenuta ieri sera in via Martin Luther King, a Cassano delle Murge, al termine di una lite.Al momento della sparatoria, la piccola figlia, di quasi 2 anni, era con la nonna materna. Oltjon lavorava come piastrellista a Bari ed è descritto da tutti come un bravo ragazzo ma perchè aveva una pistola in casa? Sono quindi ancora molti i coni d'ombra nella vicenda. Proseguono le indagini dei Carabinieri di Altamura.