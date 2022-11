Foggia, si schianta sotto un tir in tangenziale: muore 78enne

FOGGIA - Nuovo dramma in poche ore sulle strade pugliesi dopo il drammatico incidente sulla provinciale Casarano-Taurisano, nel Leccese. Uno schianto si è verificato sulla tangenziale 674 alle porte di Foggia in direzione Cerignola (Fg) in cui ha perso la vita un uomo di 78 anni che era alla guida di un’utilitaria che si è scontrata frontalmente con un tir che giungeva nel senso opposto di marcia. Sono ancora da ricostruire le cause dell'incidente.L’auto della vittima è rimasta incastrata nella parte anteriore del mezzo pesante. Non c'è stato nulla da fare per il 78enne ed i tentativi di rianimarlo sono risultati vani. Ad intervenire sul posto i Vigili del fuoco, la polizia stradale e il 118.