Ginosa: il Comune aderisce al progetto "I Felini di Puglia"

GINOSA (TA) - Il Comune di Ginosa aderisce a I Felini di Puglia, progetto di tutela dei gatti liberi che ha tra gli obiettivi il censimento e mappatura delle colonie feline presenti sul territorio tramite apposita modulistica (e di conseguenza attivazione delle sterilizzazioni da parte dell'ASL territoriale) la creazione di una rete felina inter regionale tra i referenti di colonie, associazioni e amanti dei gatti, di procedure per una buona gestione dei gatti liberi e il rilascio da parte dell'Amministrazione Comunale del "Patentino tutore felino" per il riconoscimento del contributo dei cittadini che hanno preso in gestione le colonie feline.





Dal 2021 a oggi sono già 19 le colonie feline regolarmente istituite tra Ginosa e Marina di Ginosa, mentre sono stati sterilizzati oltre 60 gatti. Sterilizzazioni che sono state triplicate negli ultimi 2 mesi grazie all’avvio del progetto.

Le colonie feline possono costituirsi su suolo pubblico o privato e per "habitat di colonia felina" si intende un qualsiasi territorio urbano o porzione di esso, pubblico o privato, edificato e non, nel quale vive stabilmente una colonia di gatti liberi, indipendentemente dal numero di soggetti che la compongono e dal fatto che sia o meno accudita dai cittadini.

Ogni colonia felina prevede la figura di un responsabile che si occupa della cura e dell’alimentazione della colonia felina senza assumerne le vesti di proprietario (L.R. 02/2020 art. 13).

"Sin dall’inizio del mandato abbiamo sposato le finalità di questo progetto pilota ideato dalla dott.ssa Mariagrazia Distante, con il quale puntiamo a creare la prima rete felina di Ginosa - spiega la Consigliera con delega al Randagismo Marianna Difonzo - un’iniziativa che mette al centro il benessere degli animali e con la quale miriamo ad avere un’anagrafe felina con numeri sempre più precisi sui gatti presenti nel territorio, nonchè a incrementare le loro sterilizzazioni. Per garantire il controllo della popolazione felina, infatti, i gatti che vivono in libertà sono sterilizzati dall’autorità sanitaria competente e reimmessi nel loro gruppo di appartenenza. Per agevolare le procedure per l’istituzione delle colonie feline e far crescere la Rete Felina di Ginosa, abbiamo pensato di creare sul sito istituzionale del Comune di Ginosa un’apposita sezione in cui trovare moduli e tante informazioni riguardo alle colonie feline".