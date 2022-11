Industria Felix: 19 imprese pugliesi tra le più competitive e affidabili d’Italia

Abruzzo (7)



Pescara (2): DECO S.P.A., NAKURU S.R.L.



Chieti (2): F.LLI DE CECCO DI FILIPPO FARA SAN MARTINO S.P.A., CEIT S.P.A. (CIRCET ITALIA S.P.A.)



Teramo (2): DIODORO ECOLOGIA S.R.L., D'ADIUTORIO COSTRUZIONI S.P.A.



L'Aquila (1): CELI CALCESTRUZZI S.P.A.



Campania (30)



Napoli (14): DOLCIARIA ACQUAVIVA S.P.A., KIMBO S.P.A., ESSETI FARMACEUTICI S.R.L., ENERGAS S.P.A, DIELLE S.R.L., DILC S.R.L., LUDOIL ENERGIA S.R.L., CO.GE.PA. TELECOMMUNICATION S.P.A. (COGEPA S.P.A.), FERONE PIETRO E C. S.R.L., FRANCESCO COMUNE COSTRUZIONI S.R.L., FUTURA S.R.L., LIVE SHOW FOOD S.R.L., ALMA MATER S.P.A. (CAMALDOLI HOSPITAL), MARE ENGINEERING S.P.A.(MARE GROUP)



Salerno (7): SAN GIORGIO S.P.A., EXTREMEBIT S.R.L., SALERNO TRASPORTI S.R.L., TRANS ISOLE S.R.L., TRANS ITALIA S.R.L., CONSAC GESTIONI IDRICHE S.P.A., DIAGNOST '80 S.P.A.



Caserta (3): GIMAC HOLDING S.R.L.,COMET SUD COSTRUZIONI METALMECCANICHE S.R.L., PROGEST S.P.A.



Avellino (6): I.P.S. (INDUSTRIA PRODUZIONE SEMILAVORATI) S.R.L., ALTERGON ITALIA S.R.L., HCM S.P.A., TORELLO TRASPORTI S.R.L., CASA DI CURA PRIVATA VILLA DEI PINI S.P.A., ACCA SOFTWARE S.P.A.





Emilia Romagna (9)



Bologna (2): POWER ENERGIA SOC.COOP., ARGECO S.P.A.



Modena (1): IRIS CERAMICA GROUP S.P.A.



Parma (3): EULIP S.P.A., PARMACOTTO S.P.A., LACERTOSUS S.R.L.



Reggio Emilia (1): F.LLI LONGO INDUSTRIALE S.R.L.



Ravenna (1): ORION ENGINEERED CARBONS S.R.L.



Forli' Cesena (1): HERA SERVIZI ENERGIA S.R.L.



Friuli Venezia Giulia (3)



Trieste (1): EDIZIONI EL S.R.L.



Pordenone (2): AMBIENTE SERVIZI S.P.A., GESTIONE SERVIZI MOBILITA' S.P.A



Lazio (28)



Roma (23): COSIR S.R.L., PORCARELLI GINO & CO. S.R.L., I.B.N. SAVIO S.R.L., SAVIO INDUSTRIAL S.R.L., VISUFARMA S.P.A., PEWEX AL.PA. S.R.L. (GRUPPO CODRAFIN), ARTE VIDEO S.R.L., OVERAIL S.R.L., S.A.C. S.P.A, SALCEF GROUP S.P.A., GEKO S.P.A., ULTRAGAS C.M. S.P.A., SYNLAB LAZIO S.R.L., VILLA MARGHERITA S.P.A., CY4GATE S.P.A., INFOCERT S.P.A., SISTEMI INFORMATIVI S.R.L., CBI S.C.P.A., TELECOM ITALIA TRUST TECHNOLOGIES S.R.L., PRESTIGE TOUR S.R.L. (DIROTTA DA NOI TOUR), PRIME FOR YOU S.R.L., LOGISTICA AMBIENTALE S.R.L., CASA DI CURA PRIVATA MADONNA DELLE GRAZIE S.P.A.



Latina (3): CENTRO SERVIZI AMBIENTALI S.R.L., TRANSEUROPA S.R.L., AMBROSELLI MARIA ASSUNTA S.R.L.



Viterbo (1): BLIFE S.R.L.



Frosinone (1): INTERMODALTRASPORTI S.R.L.



Liguria (4)



Genova (1): DOCKS LANTERNA S.P.A.



La Spezia (2): SPEZIA RISORSE S.P.A., CAMPO DEL VESCOVO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI A R.L.



Imperia (1): AURELIA CAR S.R.L.



Lombardia (30)



Milano (16): FRAMIS ITALIA S.P.A., POLICLINICO SAN DONATO S.P.A., SIEMENS HEALTHCARE S.R.L., UNITED PARCEL SERVICE ITALIA S.R.L., MIX S.R.L., AUTOTORINO S.P.A., TECHNOGENETICS S.P.A., GXO LOGISTICS, UNION GAS METANO S.P.A., FRACHT ITALIA S.R.L., A.S.M. AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI S.R.L., AZIENDA TERRITORIALE ENERGIA E SERVIZI S.R.L., FARMACIA COMUNALE DI CORBETTA S.R.L., ISTITUTO EUROPEO DI ONCOLOGIA S.R.L., MICRODATA SERVICE S.R.L. (MICRODATA GROUP), PELLEGRINI S.P.A.



Varese (1): LU-VE S.P.A.



Brescia (5): SYSTEMA AMBIENTE S.P.A., FRA.BO S.P.A. (BONOMI GROUP), DOMINO SISTEMI S.R.L., PROMOTICA S.P.A., AEFFE S.R.L.



Pavia (2): VAR S.R.L., FARMABIOS S.P.A.



Cremona (1): AZIENDA FARMACEUTICA MUNICIPALE S.R.L.



Como (1): COMO ACQUA S.R.L.



Bergamo (2): CATELLANI & SMITH S.R.L., SANDRINI METALLI S.P.A.



Monza E Brianza (1): PANZERI CARLO S.R.L.



Mantova (1): CANTINA SOCIALE COOPERATIVA DI Q UISTELLO SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA



Marche (2)



Ancona (1): SIGE S.P.A.



Fermo (1): ELISABET S.R.L.



Molise (3)



Isernia (1): ISTITUTO NEUROLOGICO MEDITERRANEO NEUROMED S.P.A.



Campobasso (2): LA MOLISANA S.P.A., S.E.A. SERVIZI E AMBIENTE S.P.A.



Piemonte (20)



Torino (9): CELLINO S.R.L., AMBIENTE S.P.A., CSR SERVIZI S.R.L., B.ENERGY S.P.A., MICROTECNICA S.R.L., SPAZIO S.P.A., ITW ITALY HOLDING S.R.L., ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L., SOCIETA' ECOLOGIA TERRITORIO AMBIENTE S.P.A.



Cuneo (4): IN.AL.PI. S.P.A., ISOMED S.R.L., A.C.D.A. S.P.A., EVISO S.P.A.



Novara (3): PROCOS S.P.A., ACQUA NOVARA.VCO S.P.A., BALCHEM ITALIA S.R.L.



Vercelli (1): C.G.T. S.P.A.



Alessandria (1): METLAC S.P.A.



Biella (1): ANTEO IMPRESA COOPERATIVA SOCIALE



Asti (1): AR S.R.L.



Puglia (19)



Bari (5): MAIORA S.R.L., OROPAN S.P.A. PUGLIA; ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A., BARI MULTISERVIZI S.P.A., EDILPORTALE.COM S.P.A.



Brindisi (3): SOAVEGEL S.R.L., FER.METAL.SUD S.P.A., ARETA S.R.L.



Taranto (3): PROGEVA S.R.L. PUGLIA, MIIM SOCIETA' AGRICOLA A R.L., ZANZAR S.P.A.



Lecce (5): D.F.V. S.R.L., DEGHI S.P.A., EDILTUNNEL S.P.A., GDA S.R.L. PUGLIA, LEO SHOES S.R.L.



Foggia (2): MANTA GROUP S.R.L., ECODAUNIA S.R.L.



Barletta Andria Trani (1): PETRONI VINI S.R.L.



Sardegna (3)



Cagliari (2): SHIFT S.P.A., ABBATTISTA S.P.A.



Sassari (1): VERDE VITA S.R.L.



Sicilia (8)



Palermo (1): GRIMALDI GROUP S.P.A.



Enna (2): FRATELLI ARENA S.R.L., ECOENNASERVIZI S.R.L.



Messina (2): LA FLORA S.R.L., SOCIETA' SERVIZI RIABILITATIVI S.P.A.



Catania (1): DIMSI INCOMING OPERATOR S.R.L.



Trapani (2): SAN FRANCESCO D I PAOLA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA, LIBERTY LINES S.P.A.



Toscana (6)



Firenze (2): CENTRO PROCREAZIONE ASSISTITA DEMETRA S.R.L., TERRANOVA S.R.L.



Livorno(1): SCAPIGLIATO S.R.L.



Pisa (1): AUXILIUM VITAE VOLTERRA S.P.A.



Pistoia (1): MACANA S.R.L.



Siena (1): SIDERURGICA FIORENTINA S.P.A.



Trentino Alto Adige (4)



Bolzano (3): INFRANET S.P.A., APARTMENT4HOLIDAY S.R.L., EISACKWERK S.R.L.



Trento (1): UNIFARM S.P.A. UNIONE FARMACISTI TRENTINO-ALTO ADIGE



Umbria (3)



Perugia (2): LOGICOMPANY 3 S.R.L., VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.



Terni (1): UMBRIA ENERGY S.P.A.



Veneto (21)



Venezia (1): ZIGNAGO POWER S.R.L.



Verona (3): GIOCHEMICA S.R.L., ANODALL EXTRUSION S.P.A., ECO-DEM S.R.L.



Vicenza (6): NATANA.DOC S.P.A, LORENZO CECCATO S.P.A., VIACQUA S.P.A., CONCERIA PASUBIO S.P.A., MEDIO CHIAMPO S.P.A., INFOPLUS S.R.L.



Padova (4): UNOX S.P.A., KERING EYEWEAR S.P.A., INTERPORTO PADOVA S.P.A., AUTOTRASPORTI E SPEDIZIONI BARONE S.P.A.



Treviso (7): TECNOSYSTEMI S.P.A. SOCIETÀ BENEFIT, ROTAS ITALIA S.R.L., SERRE S.R.L., TARGA TELEMATICS S.P.A., P.A.T. S.R.L., LINEA LIGHT S.R.L., VANITA DOCCE S.R.L.



Valle D'Aosta (3)



Aosta (3): ENVAL S.R.L., C.V.A. S.P.A., DEVAL S.P.A.

ROMA - Sono 19 le società di capitali con sede legale in Puglia che giovedì a Roma all’Università Luiss Guido Carli nella prestigiosa Aula Magna Mario Arcelli saranno insignite dell’Alta Onorificenza di Bilancio in occasione del 45° evento, terza edizione nazionale del Premio Industria Felix - L’Italia che compete, per performance gestionali, affidabilità finanziaria e talvolta sostenibilità. In totale saranno premiate 203 aziende.Le regioni che vantano il maggior numero di aziende premiate sono Lombardia e Campania con 30, con la prima però che la spunta in valori assoluti, seguite ad un passo dal Lazio (28) e poi da Veneto (21), Piemonte (20) e Puglia (19) dove a primeggiare sono le province di Bari e Lecce con 5 aziende premiate a testa, seguite da Taranto e Brindisi con 3, Foggia con 2 e la Bat con una. Tra i relatori sarà presente il direttore del Dipartimento Sviluppo economico della Regione Puglia Gianna Elisa Berlingerio.Qui di seguito l'elenco distinto per province. Bari (5): MAIORA S.R.L., OROPAN S.P.A. PUGLIA; ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A., BARI MULTISERVIZI S.P.A., EDILPORTALE.COM S.P.A. Brindisi (3): SOAVEGEL S.R.L., FER.METAL.SUD S.P.A., ARETA S.R.L. Taranto (3): PROGEVA S.R.L., MIIM SOCIETA' AGRICOLA A R.L., ZANZAR S.P.A. Lecce (5): D.F.V. S.R.L., DEGHI S.P.A., EDILTUNNEL S.P.A., GDA S.R.L. PUGLIA, LEO SHOES S.R.L. Foggia (2): MANTA GROUP S.R.L., ECODAUNIA S.R.L. Barletta Andria Trani (1): PETRONI VINI S.R.L.Durante la giornata saranno presentati in anteprima due studi a cura di Cerved sulle stime di crescita delle imprese per il 2023 (la mattina) e sui fattori Esg per la creazione di valore (il pomeriggio).L’evento, organizzato dal trimestrale di economia e finanza Industria Felix Magazine, diretto da Michele Montemurro, in supplemento con Il Sole 24 Ore, è realizzato in collaborazione con Cerved, Università Luiss Guido Carli, A.C. Industria Felix, con il sostegno di Confindustria, con il patrocinio di Simest, con la media partnership de Il Sole 24 Ore e Askanews, con la partnership istituzionale della Regione Puglia (Intervento cofinanziato dall'Unione Europea a valere sul POR Puglia 2014-2020, Azione 3.5 - Interventi di rafforzamento del livello di internazionalizzazione dei sistemi produttivi), con le partnership di Banca Mediolanum, Mediolanum Private Banking, Grant Thornton, Plus innovation e Servizi integrati.Nel corso dell’evento interverrano: Gennaro Sangiuliano, ministro della Cultura, Fausta Bergamotto, sottosegretario alle Imprese e al Made in Italy, Vito Grassi, vice presidente Confindustria, Gianna Elisa Berlingerio, direttore Dipartimento Sviluppo economico Regione Puglia (Intervento cofinanziato dall'Unione Europea a valere sul POR Puglia 2014-2020, Azione 3.5 - Interventi di rafforzamento del livello di internazionalizzazione dei sistemi produttivi), Fabio Biasini, executive vice president - Corporate sales Cerved, Andrea Cincinnati, head of Esg solutions Cerved, Marco Gabbiani, senior manager dell’Investment banking Banca Mediolanum, Roberto H. Tentori e Alessandro Fusellato, presidente e ad Grant Thornton Consultants, Francesco Tilli, responsabile Relazioni istituzionali Simest, Moira Paragone, amministratore unico Servizi integrati, Giovanni Riefoli, ceo Plus innovation, Gianni Todini, direttore responsabile Askanews e le conclusioni saranno affidate a Cesare Pozzi, docente di Econom ia Università Luiss e portavoce del Comitato scientifico Industria Felix. L’evento sarà moderato da Maria Soave, giornalista Tg1 e Angelo Mellone, vice direttore Daytime Rai.Qui di seguito i nomi delle 203 aziende distinte per sede legale che giovedì parteciperanno con i vertici aziendali.