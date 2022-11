Negli adulti dai 15 ai 64 anni l'incidenza è di 4,36 casi mentre tra gli over 65 è di 3,05 casi.

BARI - Sono in calo i casi di influenza tra i bambini dai 0 ai 4 anni ma registrano un aumento in tutte le altre fasce. La Puglia è tra le regioni italiane dove la stagione influenzale è già iniziata, in anticipo rispetto al passato, tanto che risulta aver superato la "soglia basale", cioè la media stagionale. E' il dato che emerge dal monitoraggio del sistema Influent, la rete dei medici "sentinella".Nella settimana dal 7 al 13 novembre, l'incidenza è stata di 4, 7 casi ogni mille assistiti, il picco si registra tra i più giovani: tra i 0 e 4 anni l'incidenza è pari 9,17 casi, in calo rispetto al 12, 01 di sette giorni fa; mentre è in aumento nella fascia 5-14 anni, pari a 5,19 casi ogni mille assistiti.