Inter e Moncler celebrano i 70 anni del brand

MILANO - Due brand iconici, un match vincente, Milano come casa. I valori condivisi, la passione per il design, l’innovazione, la cultura, le community global: Inter e Moncler, insieme dal 2021 quando il marchio di moda è diventato Official Formal Wear Partner del Club, celebrano ora insieme il 70° anniversario dello storico marchio. Nel percorso di collaborazione e in occasione di questo importante anniversario, ecco la celebrazione con il lancio di una giacca esclusiva in edizione limitata per il club nerazzurro, oltre a una collezione che propone una selezione di capi dinamici e distintivi che includono una giacca, un parka, un dolcevita, una polo, un cappello e una sciarpa.

Il progetto di Inter e Moncler sottolinea di nuovo il dialogo tra il mondo della performance calcistica con quello della moda ed esalta il nerazzurro: il piumino trapuntato, disegnato dal Presidente e AD di Moncler Remo Ruffini, viene svelato dagli scatti di Matilde Gioli, attrice italiana super tifosa interista. Una passione mostrata con orgoglio.

Il debutto della nuova collezione è fissato per le 18.00 di mercoledì 9 novembre, poche ore prima del fischio d’inizio di Inter-Bologna, partita di Serie A in programma a San Siro: Moncler sarà protagonista della giornata con un take over dello stadio.





LE CARATTERISTICHE

Remo Ruffini, Presidente e AD di Moncler, è il designer del piumino trapuntato, realizzato nella tonalità del blu - colore iconico della squadra. Lo stile sportivo del capo si riflette nel contrasto sottile tra il nylon longue saison opaco e semilucido, e la silhouette classica ma casual. La giacca in edizione limitata presenta anche un logo esclusivo sul petto, che richiama la collaborazione tra i due brand.





LA COLLEZIONE

La giacca in edizione limitata Inter X Moncler by Remo Ruffini, con sciarpa abbinata, sarà disponibile per l’acquisto in Europa su Moncler.com. La selezione completa sarà disponibile in Europa, Regno Unito e Stati Uniti su Moncler.com, in Cina su Tmall e dal 10 novembre presso la boutique Moncler Milano Galleria.





I 70 ANNI DI MONCLER

La nuova collaborazione con Inter si inserisce nel programma di settanta giorni di celebrazioni per l’anniversario di Moncler, inaugurato con lo show di settembre in Piazza del Duomo a Milano durante la Fashion Week. L’iniziativa speciale consolida anche l’espansione globale del club nerazzurro oltre il campo da gioco, nelle dimensioni fashion & lifestyle.





Moncler proseguirà le celebrazioni del settantesimo anniversario con una serie di eventi globali e lanci di prodotti in edizione limitata.





Grazie a Inter.it