Libri, i consigli da mettere sotto l'albero

Londra, 1952. Il Natale si sta avvicinando, ma il periodo dell'anno in cui la famiglia dovrebbe regnare sovrana è anche quello in cui Penny si sente più sola che mai: sua mamma è via per lavoro mentre suo zio vive per il suo lavoro all'ufficio postale, e non ha tempo da dedicarle.

Tutto cambia quando una notte Penny scopre una piccola e batuffolosa creatura parlante nel magazzino delle lettere: questa specie di furetto peloso sta cercando di rubarne una!

Wishyouwas, però, non è un ladro: è un Sorter, e presto porterà Penny a conoscere il suo popolo, da secoli dedicato a salvare le lettere perdute e a distribuirle al legittimo destinatario. Ma il loro mondo costruito nei cunicoli sotterranei della città è in pericolo: un'invasione sospetta di topi rischia di distruggerlo per sempre. Riuscirà Penny a salvare i piccoli guardiani, e con loro a salvare il Natale?





La bambina che ascoltava gli alberi di Natasha Farrant

La migliore amica della giovane Olive è una quercia di oltre quattrocento anni. Ecco perché suo padre, preoccupato per la scarsa propensione sociale della figlia, la minaccia di abbatterla. Alla ricerca di una ragione per impedirglielo, Olive si ritrova nel giardino di casa, magicamente sospeso dallo spazio e dal tempo, dove gli alberi le possono parlare. Dalle radici più profonde ai rami più alti, dalla foresta sul fondo di un oceano a quella formata dai meli selvatici, dal tiglio al platano, Olive ascolta ciò che gli alberi hanno da raccontarle e con loro stringe un patto che ha il sapore di una promessa: difendere, fino all'ultimo, i suoi amati alberi.