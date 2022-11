Locorotondo, al via concorso fotografico

In occasione della cerimonia di presentazione del "Calendario 2023", la cui data sarà comunicata con avviso successivo, verranno premiati i vincitori ed inaugurata una mostra con le stampe delle fotografie partecipanti al concorso. Invito dunque – conclude l’assessore Prete – tutti coloro appassionati di fotografia e che amano il nostro territorio, a prendere parte a questa importante iniziativa di promozione”.

LOCOROTONDO (BA) - L’assessore al Turismo e alla Cultura del Comune di Locorotondo, Ermelinda Prete, informa che è stato indetto il concorso fotografico “Locorotondo: vicoli di gusto, arte e colore” per la realizzazione del calendario comunale 2023. Il concorso si articola in due distinte sezioni: paesaggio, gusto e tradizione; paesaggio, arte e colore.La partecipazione è gratuita ed aperta a tutti gli appassionati di fotografia, professionisti ed amatoriali, affezionati alla realtà locorotondese. Le opere fotografiche devono essere proposte solo da parte del loro autore il quale, candidando l’opera, dichiara e garantisce di possedere tutti i diritti su di essa. Per coloro che alla data di chiusura del bando non avranno compiuto il diciottesimo anno d’età, sarà necessaria un’autorizzazione e una dichiarazione di responsabilità da parte dei genitori. Ogni partecipante può concorrere inviando un massimo di tre foto, in tecnica digitale, formato minimo 300 dpi con estensione jpg. Le opere fotografiche non potranno essere ritoccate, non sono ammessi fotomontaggi, fotografie che siano già state segnalate ovvero risultate vincitrici in altri concorsi. Per ogni opera fotografica inviata si dovrà indicare la data ed il luogo dello scatto e la motivazione della scelta del soggetto ovvero del luogo fotografato.Il tutto dovrà essere inviato all'indirizzo mail protocollo.comune.locorotondo@pec.rupar.puglia.it, entro e non oltre le ore 12,00 del 15 novembre 2022, unitamente al disciplinare, datato e sottoscritto per accettazione, e copia di un documento di identità. La modulistica, oltre al bando di concorso dove sarà possibile leggere tutte le informazioni tecniche, è reperibile sul sito del Comune di Locorotondo al link http://www.comune.locorotondo.ba.it/concorso_fotografico “Le foto da inserire in calendario saranno scelte – sottolinea l’assessore Ermelinda Prete - da una giuria composta da rappresentanti delle testate giornalistiche locali, fotografi professionisti e delegati della Proloco Locorotondo e Infopoint Locorotondo, unitamente al responsabile del Settore Servizi alle Persone ed al rappresentante del Consiglio Permanente di Confronto.