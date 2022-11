Lutto nel mondo del web: addio a Nonna Rosetta di "Casa Surace"

Il mondo del web, in modo particolare quello dei social come Facebook, Instagram, YouTube e TikTok è in lutto: all'età di 89 anni è morta Nonna Rosetta, meglio nota per tutti come la "nonna" di Casa Surace, la serie web comica del gruppo di attori napoletani e originari di Sala Consilina, in provincia di Salerno. Il mondo del web, in modo particolare quello dei social come Facebook, Instagram, YouTube e TikTok è in lutto: all'età di 89 anni è morta Nonna Rosetta, meglio nota per tutti come la "nonna" di Casa Surace, la serie web comica del gruppo di attori napoletani e originari di Sala Consilina, in provincia di Salerno.

Nonna Rosetta è diventata popolare proprio grazie a "Casa Surace": si dice, infatti che, i video sono stati tradotti persino in cinese e portoghese ed hanno ottenuto numerose visualizzazioni in tutto il mondo.





La notizia è stata annunciata, nella giornata di venerdì 18 novembre 2022, sul profilo Instagram del gruppo. Sul post c'era scritto: "Addio nonna. Ti chiamiamo nonna, perché per tutti noi sei stata veramente una nonna, oltre che la nostra migliore amica. E oggi ci fa sorridere tra le lacrime chi ci fa le condoglianze, come fossimo tutti tuoi nipoti. Siamo sicuri che ora sei da qualche parte a preparare un ragù che pippitierà per tutte le ore che vorrai, e ti salutiamo con le ultime parole che hai detto per la nostra grande famiglia: 'Stattaccort'. Ci stiamo accorti, tranquilla. Addio nonna Rosetta".

Per quel che riguarda Nonna Rosetta, era nata a San Giorgio a Cremano nel 1933, ma da tempo si era trasferita a Sala Consilina, dove era stata casalinga tutta la vita, finché da sette anni era diventata la nonna d’Italia con le numerose apparizioni nei video "sud-nord" dei comici di Casa Surace. Oltre che un grande simbolo per il gruppo e il paese, Rosetta era la vera nonna di uno di loro, ovvero di Beppe Polito.

L'ultimo video registrato da Nonna Rosetta era stato pubblicato un mese fa e riguardava il "risparmio energetico". E noi della redazione del Giornale di Puglia, vogliamo ricordarla proprio così.