Molfetta: domenica 20 novembre al centro commerciale Gran Shopping Molfetta chiunque potrà tentare un Guinness World Record

MOLFETTA - Domenica 20 novembre a partire dalle 10.30, il Guinness World Records fa tappa nel centro commerciale Gran Shopping Molfetta. Una giornata ricca di divertimento interamente dedicata ai record che potranno essere tentati da tutti. Adulti e bambini avranno la possibilità di diventare dei veri e propri recordman grazie alla presenza di due giudici arrivati dell'organizzazione in arrivo proprio da Londra. Cinque spazi dedicati a cinque semplici ma divertenti sfide e giochi che porteranno all'assegnazione di veri record. Chiunque vorrà, grandi e piccini, potrà cimentarsi in diversi giochi: costruire una piramide fatta di scatole di panettone, compiere velocissimi giri su una sedia, impacchettare un regalo, fiocchetto compreso; salire e scendere dallo step, scambiare passaggi con un pallone da calcio. Chiunque riuscirà a cimentarsi in una queste sfide nel minor tempo possibile potrà stringere fra le mani un certificato ufficiale da Record Holder, e sentirsi un vero recordman, proprio come quelli presenti sul libro dei Guinness che non conosce sosta dal 1955 ad oggi, risultando tra i libri più venduti e ristampati al mondo, secondo soltanto alla Bibbia.





La giornata sarà interamente dedicata ai giochi per tutti poi concludersi con due spettacolari tentativi di record ad opera di due detentori di Guinness World Records. Si inizia alle 19 con Cosimo Ferrucci, già Record holder, che proverà a saltare la corda con un ulteriore peso di 54 kg sulle spalle. E infine Stefano Scarpa, anche lui già detentore di un Guinness World Records e conosciuto come bandiera umana, proverà ad andare oltre la sua fama da flagman restando in posizione bandiera con un ulteriore peso di 60 kg sull’addome per almeno 10 secondi. Due sfide per restare con il fiato sospeso durante una giornata piena di giochi, gadget e divertimento.

L’appuntamento per domani, domenica 20 novembre con il Guinness World Records, è aperto a tutti e gratuito. Si terrà in piazza Ottagono, la grande piazza centrale del Gran Shopping Molfetta, a partire dalle 10.30 fino all’appuntamento finale con i tentativi ufficiali di record che avranno inizio alle ore 19.