Midterm: Trump parla alla nazione

L'ex Presidente Usa, Donald Trump, che ha annunciato nei giorni scorsi la sua candidatura alle Presidenziali del 2024, ha voluto parlare alla nazione in seguito alle prime proiezioni del Midterm, che stanno vedendo i repubblicani conquistare i posti in Senato con Ron Johnson in Wisconsin, Ted Budd in North Carolina, J.D Vance in Ohio e Marco Rubio in Florida.Nel suo discorso a sorpresa il tycoon non ha mai citato il suo rivale repubblicano DeSantis nominato governatore della Florida. Trump aveva minacciato nelle scorse ore il proprio rivale repubblicano che se si fosse candidato per la Casa Bianca avrebbe rivelato cose poco lusinghiere sul suo conto.