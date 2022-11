Miss Curvy 2022 a Corato: in venti per una fascia

- Un concorso dedicato alle forme, alle sinuosità, all’eleganza della donna curvy per dire basta ai modelli di estetica e di bellezza consueti e dettati dal mondo del fashion. I conduttori dell’evento, Maurizio Marzocca e Doriana Iodice, hanno organizzato per sabato 26 novembre, con inizio alle 19:00, presso Villa Bianca a Corato, una serata di bellezza, moda e spettacolo intitolata "Miss Curvy 2022" nel corso della quale sarà decretata da una giuria la reginetta curvy dell’anno che sta per terminare.