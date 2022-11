Missili russi cadono in Polonia, convocato G7 d'urgenza a Bali

Massima allerta in Polonia dove due missili russi sono caduti nel villaggio di Przewodow, al confine con l'Ucraina, facendo due vittime. La Russia ha smentito che quei missili sia di loro provenienza, definendo strumentali le accuse polacche."Non abbiamo informazioni" sul missile caduto in Polonia, ha risposto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, rispondendo a una domanda di Cnn.Tra le ipotesi al vaglio dei polacchi c'è anche quella che si sia trattato di un missile abbattuto dalla contraerea ucraina.Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha chiesto una riunione di emergenza del G7 e dei leader della Nato a margine del G20 dopo che un missile di fabbricazione russa è caduto in Polonia. Lo riportano i media americani.