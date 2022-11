Monopoli, continua il no al cibo sintetico

Prima del fischio d'inizio il vice presidente del Monopoli Paolo Tavano ed il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli si sono uniti agli sportivi biancoverdi nella firma della petizione.





"Il cibo sintetico è un danno irreparabile che colpendo i prodotti alimentari distrugge cultura, storia e racconta una storia di difesa dell’ambiente non vera e capace di portare danni. Noi scenderemo in campo, in ogni stadio, nella raccolta delle firme per sottoscrivere la petizione ideata da Coldiretti: No al cibo sintetico" dice il presidente di Lega Pro Francesco Ghirelli.



MONOPOLI (BA) - Dopo Milano, Sassari e Messina la nuova tappa della raccolta firme per dire "No al cibo sintetico" ha portato la Lega Pro, Coldiretti e Campagna Amica a Monopoli, dove nel pre partita di Monopoli-Foggia sono stati allestiti dei banchetti all'altezza della tribuna e della gradinata.