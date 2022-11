Monopoli, ragazzina suicida esclusa da chat di gruppo

MONOPOLI (BA) - Potrebbe essere stata un'esclusione da una chat di gruppo e da una uscita serale i motivi che hanno spinto la 13enne di Monopoli a togliersi la vita nel tardo pomeriggio del 20 novembre nella sua casa a Monopoli. Sono questi gli elementi che sarebbero emersi dall’analisi del telefono cellulare trovato in mano della giovane e posto sotto sequestro. Lo riporta il Corriere della Sera.La ragazza è stata ritrovata dalla madre nel bagno dell’appartamento e, nonostante i tentativi di rianimazione, per lei non c’è stato nulla da fare. Si sono tenuti oggi i funerali e per l’occasione il sindaco di Monopoli, Angelo Annese, ha proclamato il lutto cittadino.