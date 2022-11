Muro dal cuore grande, il Comune in aiuto dei più deboli

Antonio Lorenzo Donno

D’altronde, sono loro quelli a contatto con le popolazioni, una prossimità quotidiana che raccoglie le grida di aiuto, a cui non intendono restano indifferenti. E spesso basta davvero poco, perché una famiglia va in fibrillazione con niente.Come Antonio Lorenzo Donno, primo cittadino di Muro Leccese (origini messapiche), per esempio, che ha appena pubblicato un bando per aiutare urgentemente le numerose famiglie in difficoltà col pagamento delle utenze domestiche (luce, gas, acqua), il canone di locazione e col conciliare il pranzo con la cena.Dei 75 mila euro in tutto ricevuti sinora, ne sono avanzati 21. Che saranno distribuiti, previa documentazione (fatture, scontrini, ricevute fiscali e quant’altro) a coprire le spese nel periodo giugno-novembre per bollette e canoni d’affitto.Reddito Isee: poco meno di 11mila euro. Ovviamente sono inclusi i cittadini extracomunitari in possesso del permesso di soggiorno valido. Ecco un bell’esempio di un Comune virtuoso.