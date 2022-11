Usa, Trump ci riprova nel 2024

Nel proprio discorso il tycoon non ha perso tempo nel criticare l'operato di Biden e dei democratici alla guida del Paese, mentre la figlia Ivanka e Murdoch si smarcano dalla decisione politica del magnate.



"Mi candido perché credo che l'America non abbia ancora visto la vera gloria. Il ritorno dell'America comincia oggi - ha aggiunto - saremo una grande nazione di nuovo". Con queste parole l'ex Presidente Usa Donald Trump ha annunciato la propria ricandidatura per il 2024, nella sua tenuta di Mar-a-Lago in Florida.