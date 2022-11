Ostuni. Caduta di calcinacci nell'edificio San Carlo Borromeo. FdI: "Invitiamo le istituzioni alla verifica preventiva di tutti gli edifici pubblici del Comune"

OSTUNI (BR) - "Abbiamo appreso della caduta di calcinacci all’interno di un’aula dell’edificio scolastico San Carlo Borromeo. Per fortuna l’episodio non ha causato danni ai ragazzi e al personale scolastico" si legge in una nota stampa del direttivo di Fratelli d'Italia di Ostuni. - "Abbiamo appreso della caduta di calcinacci all’interno di un’aula dell’edificio scolastico San Carlo Borromeo. Per fortuna l’episodio non ha causato danni ai ragazzi e al personale scolastico" si legge in una nota stampa del direttivo di Fratelli d'Italia di Ostuni.





"Nella consapevolezza che qualsiasi tipo di controllo creerà disagi per il prossimo futuro, auspichiamo e sollecitiamo, comunque, i commissari prefettizi ad un controllo immediato ed urgente di tutto l’edificio scolastico. Senza spirito polemico, non possiamo però non evidenziare come la solerzia avuta nel verificare lo stato di altre strutture, quali il Palagentile, non abbia interessato anche gli altri edifici pubblici. Avendo appreso che il controllo presso la San Carlo Borromeo avverrà per le 14:30 di domani e ritenendolo tardivo, invitiamo con la massima urgenza ad effettuare gli opportuni controlli prima dell’ingresso degli alunni nell’edificio. Con l’occasione invitiamo le istituzioni alla verifica preventiva di tutti gli edifici pubblici del comune" si legge ancora nella nota stampa del direttivo di Fratelli d'Italia di Ostuni.