Qatar '22: Canada beffato da Batshuayi

Nella ripresa il risultato non cambia, con il Canada che lascia il campo con l'amaro in bocca per l'ottima prestazione fornita senza riuscire a cambiare il risultato.

La favola mondiale del Canada inizia con una sconfitta immeritata contro il Belgio per 1-0. La beffa si consuma nel primo tempo prima con il calcio di rigore, per fallo di mano di Carrasco, calciato da Devies che Courtois respinge ed al 44' quando Batshuayi con un tiro ad incrociare beffa il portiere canadese per l'inaspettato vantaggio del Belgio.