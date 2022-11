Qatar '22: la Francia vola agli ottavi di finale

via Fifa World Cup fb





Nel Gruppo C la Polonia vince 2-0 a Al Rayyan con l’Arabia Saudita. Nel primo tempo al 40’ la Polonia passa in vantaggio con Zielinski. Al 45’ Al Dawsari dell’Arabia Saudita si fa parare un rigore dal portiere Szczesny concesso per un fallo di Bielik su Al Shehri. Nel secondo tempo al 18’ Milik dei polacchi colpisce la traversa. Al 21’ Lewandowski della Polonia centra il palo. Al 38’ raddoppia Lewandowski. La Polonia è prima con 4 punti in attesa di Argentina-Messico di stasera alle 20.





Nell’altra gara del Gruppo D l’Australia vince 1-0 a Al Wakrah con la Tunisia. Decisiva la rete realizzata al 23’ del primo tempo da Duke. L’ Australia è seconda a 3 punti.

Nel Gruppo D dei Mondiali del Qatar del 2022 la Francia vince 2-1 a Doha con la Danimarca e con 6 punti si qualifica agli ottavi di finale. La squadra allenata da Didier Deschamps è la prima Nazionale a qualificarsi per la seconda fase del Mondiale. Nel secondo tempo al 16’ la Francia passa in vantaggio con Mbappè. Al 23’ la Danimarca pareggia con Christensen. Al 41’ la Francia segna il gol del successo con Mbappè.