Qatar '22: l'Argentina batte la Polonia per 2-0, entrambe volano agli ottavi

via Fifa World Cup fb

A fine gara esultano Argentina e Polonia che passano agli ottavi di finale del mondiale in Qatar. Se la Seleccion supera il girone C imponendosi per novanta minuti su Lewandowski e compagni, i polacchi possono gioire solo per il gol realizzato dall'Arabia Saudita contro il Messico che vince per 2-1 e torna a casa.L'Argentina domina contro la Polonia remissiva. La squadra di Scalone arriva sempre in area avversaria con fraseggi rapidi e con le incursioni di Messi e Di Maria. Il migliore in campo della Polonia è Szczesny che si oppone su Alvarez. L'estremo difensore neutralizza il rigore calciato da Messi. Alla var l'arbitro decreta il colpo del portiere polacco sulla Pulce argentina punibile.L'Albiceleste è aggressiva con De Paul e Acuna e non permette al centrocampo della Polonia di uscire dalla metà campo. La partita si sblocca nel secondo tempo con il colpo dal biliardo di Mac Allister. Messi cerca costantemente la via del gol che arriva dal tiro nel sette di Alvarez. La reazione polacca non arriva nonostante il Messico con le due reti di Martin e Chavez è qualificata.Polacchi e messicani fino alla rete saudita erano in perfetta parità in classifca: stessi punti, stessa differenza reti. Passerebbe però la Polonia per aver raccolto meno ammonizioni rispetto agli americani. Kivior salva un tocco di Di Maria negando la terza rete di argentina.Si salva la Polonia nonostante una gara senza mordente contro i campioni argentini. Per il Messico è una vera e propria beffa.