Qatar '22: nazionale iraniana vicina al popolo

Il capitano dell'Iran Hajsafi, in conferenza di presentazione della sfida contro l'Inghilterra, ha parlato della situazione a Teheran affermando che la propria Nazionale si schiera accanto al proprio popolo, rappresentando anche il pensiero del ct e dei propri compagni: "Dobbiamo accettare il fatto che la situazione del nostro Paese non è buona e che il nostro popolo non è felice tutti sono scontenti, ma questo non è un motivo per non essere qui la voce del popolo. E per non rispettarla. Tutto quello che abbiamo lo dobbiamo al nostro popolo e siamo qui per lavorare duro, combattere, avere un buon comportamento in campo, segnare dei gol ed essere devoti al popolo iraniano. Spero che la situazione evolverà così come il popolo auspica e che tutti saranno felici".I giocatori iraniani, in segno di protesta potrebbero non cantar l'inno.