Qatar '22: Pulisic manda gli Usa agli ottavi

Nella ripresa l'Iran non cambia il suo atteggiamento compassato non mettendo mai in grave pericolo la porta di Turner. Finisce 3-0 tra Inghilterra e Galles, una sfida dove i tre leoni hanno dominato dall'inizio alla fine, concretizzando il predominio nel secondo tempo con la doppietta di Rashford e Foden, interrompendo il sogno mondiale di Bal e compagni.

Gli Usa volano agli ottavi insieme all'Inghilterra, condannando l'Iran all'eliminazione. In un primo tempo a stelle e strisce, il match è deciso da Pulisic che al 38', su assist di testa di Dest, infila il portiere iraniano col destro a due passi dalla porta.