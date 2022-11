San Ferdinando di Puglia, conferenza programmatica della 62ma edizione della Fiera nazionale del carciofo mediterraneo

All’introduzione della fiera ci saranno i saluti della Sindaca Arianna Camporeale. Alle ore 20,00 apertura percorso enogastronomico dei prodotti locali. Per venerdi 11 novembre la mattinata è dedicata alle scolaresche in visita ad Aziende agricole locali, Nel pomeriggio sono in programma convegni sulla valorizzazione del carciofo con marketing ed innovazione a cura di Maria Luisa Amodio e e Giusepe De Mastro dell’Università di Bari.



Per lo spettacolo in serata è prevista la Mostra e defilè di abiti creati dalle studentesse dell’Istituto Statale di Istruzione Secondaria “ Michele Dell’Aquila”. Per sabato 12 novembre il calendario prevede un convegno alle ore 18 dal titolo ” Distretto Agroalimentare e Alta Formazione di qualità come opportunità di sviluppo dell’agricoltura”. Alle ore 19,00 celebrazione del 51° Premio Nazionale Carciofo d’oro. Alle 21 concerto musicale di Roby Facchinetti ed il suo gruppo.

Ritorna nella normalità a San Ferdinando di Puglia la 62 edizione della Fiera nazionale del carciofo Mediterraneo e del prodotto Ortofrutticolo che si terrà dal 10 al 13 novembre in Piazza della Costituzione. Un calendario ricco di eventi presentati in conferenza stampa in mattinata dalla Sindaca Arianna Camporeale e dagli Assessori Fabio Capacchione e Giuseppe Zingaro insieme alla Presidente Commissione Consiliare Fiera e Premio Nazionale del Carciofo Grazia Capriuoli , tanti gli ospiti, uno di questi il cantautore italiano Roby Facchinetti che si esibirà il 12 novembre.Quest’anno un programma nutrito soprattutto in presenza, che inizia il 10 novembre con la cerimonia inaugurale alle ore 18,00, interverranno il Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, i consiglieri regionali Filippo Caracciolo e Nicola Ventola, il presidente della provincia Bat Bernardo Lodispoto e il Prefetto di Barletta Andria Trani la dottoressa Rossana Riflesso.