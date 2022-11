Serie B: il Bari pareggia 1-1 a Benevento

via Ssc Bari fb





Nel secondo tempo al 1’ La Gumina del Benevento va vicino al raddoppio. Al 32’ il Bari pareggia con Cheddira su rigore concesso dopo un controllo al Var per un fallo di mano di Letizia. Nona rete in Serie B per l’attaccante dei biancorossi. Al 34’ i campani restano in dieci. Espulso Pastina per aver colpito con una gomitata Cheddira. Al 40’ Salcedo dei galletti per pochissimo non riesce a segnare.





Secondo pareggio in trasferta per i biancorossi dopo quello per 2-2 al “Tardini” con il Parma. Il Bari è quarto con 20 punti.

- Il Bari pareggia 1-1 al “Vigorito” con il Benevento. Nel primo tempo al 19’ Folorunsho dei biancorossi va vicino al gol. Al 25’ Leverbe dei campani non riesce a schiacciare di testa in porta. Al 26’ Cheddira del Bari sfiora la rete. Al 37’ il Benevento passa in vantaggio con Improta con una conclusione da fuori area. Al 41’ Forte dei sanniti su punizione non inquadra la porta.