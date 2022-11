Spinazzola, al via la Sagra del fungo cardoncello

SPINAZZOLA (BT) - Dopo il successo dello scorso fine settimana a Minervino Murge, dove sono accorsi migliaia di visitatori, sabato 5 e domenica 6 novembre toccherà a Spinazzola ospitare la Sara del Fungo Cardoncello nella seconda tappa del “Cardoncello on the road” che vede cooperare in stretta sinergia il comitato regionale Unpli Puglia Aps, i Comuni che ospitano l’evento, la Regione Puglia, Parco nazionale dell’Alta Murgia e le Pro Loco Unpli di riferimento.Soddisfatto del primo appuntamento in calendario e della cooperazione tra le diverse comunità il presidente Unpli Puglia Aps Rocco Lauciello: «Questa collaborazione, questa rete creatasi tra diverse comunità del territorio dell’Alta Murgia permettono una crescita in termini qualitativi delle nostre proposte, delle nostre iniziative. Solo una coesione, una comunione di intenti portano ottimi risultati. Appuntamento a sabato e domenica a Spinazzola, poi il 12 e il 13 novembre a Ruvo di Puglia per poi concludere il 19 e il 20 novembre a Gravina in Puglia».Sabato 5 NovembreOre 18.00 Inaugurazione "Sagra del Fungo Cardoncello" ed apertura standOre 19.30 Apertura stand Proloco con degustazione "du scutidd"Ore 20.00 LIVE - Mammalitaliani - p.zza I MaggioOre 21.00 LIVE - Sale nero - p.zza San GiovanniOre 22.00 DJSET - DJ Leo - p.zza I MaggioOre 23.00 DJSET - DJ Fox - p.zza San GiovanniDomenica 6 NovembreOre 8.00 Raduno Cicloturistica (Team Bike Spinazzola)Ore 9.30 Apertura standsOre 10.00 Mini Tennis - P.zza Plebiscito - (Tennis club Spinazzola)Ore 10.30 da P.zza PlebiscitoVisite guidate (Proloco)Giro turistico con "u trajein" (Scuderia San Francesco)Ore 10.30 LIVE - Sale nero band itineranteOre 13.00 Pranzo Gruppo Scout SpinazzolaOre 13.00 LIVE - Lello Picerno - P.zza PignatelliOre 18.00 Spettacolo itinerante con farfalle luminose e artisti di stradaOre 19.30 LIVE - Karisma80 - p.zza I MaggioOre 20.00 LIVE - Riff 002 - p.zza San GiovanniOre 22.00 DJSET - DJ Leo - p.zza I MaggioOre 23.00 DJSET - DJ Fox - p.zza San Giovanni