Su Rai 2 al via “Drusilla e l’Almanacco del giorno dopo”

Drusilla Foer ritorna dal 12 dicembre con il suo programma “Drusilla e l’Almanacco del giorno dopo”, in onda dal lunedì al venerdì alle 19.50 su Rai 2 , prima del Tg2. Rilettura del format di grande successo che ha segnato la storia della Tv italiana, l’Almanacco avrà una veste leggermente rivisitata rispetto alla prima esperienza fatta nel giugno scorso: nuove rubriche quotidiane, ospiti, interviste a personalità famose e contributi video fra l’educativo e il surreale.

Non mancherà qualche riflessione brillante e sagace da parte dell’”anziana soubrette” – come Drusilla è solita definirsi - il tutto accompagnato da pennellate di ironia, data dalla personalissima modalità di racconto della conduttrice, e dalla musica suonata al pianoforte in studio dal Maestro Loris Di Leo.