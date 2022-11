Taranto: domenica 13 novembre secondo appuntamento con i "Concerti a colazione" ai Giardini Virgilio

TARANTO - Domenica 13 novembre alle 9.30 ai Giardini Virgilio di Taranto, secondo appuntamento con i "Concerti a colazione" (ingresso libero). - Domenica 13 novembre alle 9.30 ai Giardini Virgilio di Taranto, secondo appuntamento con i "Concerti a colazione" (ingresso libero).





Dopo il brillante avvio di domenica scorsa in piazza Carmine ("Pierino e il lupo", fiaba musicale di Sergej Prokofiev, voce narrante Pinuccio), l’Orchestra della Magna Grecia diretta dal Maestro Giuseppe Salatino eseguirà il programma "Il grande cinema in concerto", con musiche di Ennio Morricone, Hans Zimmer e John Williams.

Promossa dall’Orchestra della Magna Grecia, dal Comune di Taranto e dal Ministero della Cultura, in collaborazione con Associazione panificatori, Caffè Ninfole, Centrale del latte Puglia, Teleperformance e BCC San Marzano, l’iniziativa intende far riscoprire la vita di quartiere, il senso di comunità, la socialità tra vicini di casa, perché "globali" e non più "locali".

«"Concerti a colazione" – dice Piero Romano, Direttore artistico dell’Orchestra Magna Grecia – è novità e alternativa allo stesso tempo: l’obiettivo è quello di sostenere un progetto di comunità, quartiere, vicinato, per ritrovarsi, conoscersi e condividere un momento di gioia; l’occasione di incontrarsi ad un concerto di circa un’ora e, alla fine, fare insieme colazione, anche grazie all’intervento di attività e associazioni del territorio che hanno manifestato entusiasticamente e la loro collaborazione».

«Anche in questo caso – sostiene Fabiano Marti, assessore alla Cultura e allo Spettacolo del Comune di Taranto – insieme con l’Orchestra della Magna Grecia e il Maestro Piero Romano lanciamo un’altra novità: un percorso fatto di importanti incontri nei quartieri cittadini, cui l’Amministrazione del sindaco Rinaldo Melucci ha sempre posto attenzione; aspetto incoraggiante di iniziative simili è l’incontro con i nostri concittadini, cui diamo una ulteriore occasione per uscire di casa e vivere momenti culturali di spessore».

"Il grande cinema in concerto" è un appassionante percorso musicale tra i temi che hanno reso celebri compositori come Ennio Morricone, Hans Zimmer e John Williams in un concerto diretto dal Maestro Giuseppe Salatino che vedrà protagonisti i solisti dell'Orchestra ICO della Magna Grecia.

Valore aggiunto dei "Concerti a colazione", si diceva, è l’occasione di inclusione sociale. I quartieri esistenti quasi come fatto naturale, composto da chi ci è nato o di chi ha scelto di starci, dunque i suoi abitanti, gruppo comunque eterogeneo, differenziato solo per età, capitale culturale, economico e sociale. Colazione offerta dall’Associazione Panificatori Taranto, Caffè Ninfole e Centrale del latte Puglia.

"Concerti a colazione", ingresso libero. Info: Orchestra Magna Grecia, via Ciro Giovinazzi 28 (3929199935), via Tirrenia 4 (0997305648) a Taranto. Sito: orchestramagnagrecia.it