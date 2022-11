Ucraina, Russia apre al dialogo. Kiev, ripresa negoziati con Mosca non è possibile

Kostin sta cercando di istituire uno speciale tribunale internazionale e ha ribadito la richiesta di riparazioni di guerra attraverso la confisca dei beni russi.

"Mosca è pronta al dialogo. Posso confermare la posizione, ovvero che siamo aperti al dialogo, senza precondizioni. Eravamo già pronti per questo". Con queste parole il vice ministro degli Esteri russo Sergey Ryabkov apre alla diplomazia con l'Ucraina confermando il ritiro da Kherson.L'Ucraina non sta prendendo in considerazione colloqui con la Russia per porre fine alla guerra: ha detto il procuratore generale dell'Ucraina Andriy Kostin in un'intervista alla Bbc rilanciata da Ukrinform. "Non credo che la questione della ripresa dei negoziati sia possibile", ha dichiarato con fermezza aggiungendo che la Russia deve essere ritenuta responsabile della guerra che ha iniziato.