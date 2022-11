Bari-Sudtirol, il Galletto ritroverà la vittoria interna?

Dunque, un precedente negativo da dover riscattare anche per ritrovare la vittoria che manca sul rettangolo dell'Astronave dal 1 ottobre 202 in virtù del 6-2 al Brescia. Battere il Sudtirol consentirebbe al Bari di blindare il quinto posto attualmente occupato con 20 punti e ad una lunghezza di distacco dalla compagine di Bolzano.

Era il 30 aprile 2022 quando gli altoatesini espugnarono lo Stadio di Strada Torrebella per 1-2 nel confronto valevole per il triangolare della Supercoppa di Serie C e comprendente anche il Modena quale primo classificato del Girone B del campionato 2021-2022.