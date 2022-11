Usa, polizia fa incidente: afroamericano paralizzato

(Steve Sanchez Photos/Shutterstock)





Per questo motivo i cinque agenti stati accusati di comportamento "sconsiderato" e sospesi dal loro incarico.

- Nuovo scandalo per la polizia americana, finita sotto la lente per la paralisi subìta dal petto in giù da Randy Cox mentre era nel furgone della polizia per possesso illegali di armi. Secondo una prima ricostruzione, i fatti sarebbero avvenuti nel Connecticut quando il mezzo della polizia si sarebbe inchiodato per una brusca frenata, scaraventando l'afroamericano violentemente contro i portelloni posteriori per poi essere deriso mentre veniva portato stazione di polizia di New Haven senza ricevere nessun tipo di soccorso.