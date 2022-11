Viaggiare con gli artigiani, nasce Loliv

BARI – Conoscere i luoghi attraverso le mani e la maestria di un artigiano. Loliv, giovane start-up pugliese, nata con l’intento di accorciare le distanze tra il territorio e i viaggiatori, valorizzando l’unicità della sapienza artigianale locale e sostenendo le comunità locali, si presenta il 17 novembre al Travel Café Experience (dalle ore 18:30) in Via Abate Giacinto Gimma 160/162 a Bari. Per raccontare di un percorso, quello del viaggio del “saper fare”, che nel post pandemia sta coinvolgendo sempre più viaggiatori in visita nella provincia di Bari e, più in generale, in tutta la Puglia. E lo farà il prossimo 17 novembre con una degustazione gratuita di oli d’oliva monovarietali di qualità condotta da Luigi Dragone, architetto e produttore da qualche anno di oli che valorizzano qualità antiche e autoctone, una delle esperienze già disponibili su loliv.it.“Luigi è un produttore recente, ma ha già ottenuto importanti riconoscimenti e premi per il suo olio, così come altri artigiani della zona che decidono di riprendere in mano le attività di un nonno, di un bisnonno, o semplicemente di rimettersi in gioco capitalizzando le eccellenze del loro territorio e il saper fare locale; e lo fanno al meglio delle loro possibilità diventando ispirazione per altri”, racconta Claudio Cerabino, Founder di Loliv. La start-up, nata ad inizio del 2022, e vincitrice del bando d’accelerazione d’impresa Estrazione dei Talenti indetto dalla Regione Puglia, attraverso ARTI – Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione, ha testato in questi mesi sette esperienze, condotte direttamente dagli artigiani di prima e di ultima generazione, tra laboratori di cartapesta e sartoria a Putignano, di ceramica a Grottaglie, degustazioni di oli di qualità in uliveto, mozzarella e formaggi artigianali in caseificio, passando da classi di cucina con chef locali e aperitivi in masseria con pizzica e musica dal vivo. Esperienze inedite che hanno coinvolto numerosi ospiti, soprattutto stranieri, da USA, Francia, Germania, Belgio, Olanda, Regno Unito, Spagna, Svizzera, Irlanda e persino dall’Australia e dal Vietnam.“Le persone in questo post Covid hanno bisogno di relazionarsi con i luoghi che visitano e cercano ancora di più il contatto con le persone – spiega Claudio – per questo ricercano esperienze autentiche e su misura, fuori dalla bolla iper-turistica che, in questo ritorno ai viaggi di massa, spesso è inevitabile. Con Loliv vogliamo favorire l’incontro tra viaggiatori e locali in piccoli angoli della Puglia, tra le botteghe e i laboratori: gli artigiani coinvolgono nei loro gesti e rituali quotidiani i visitatori, che – dalla loro – riscoprono abilità perdute, magari anche qualche talento, ascoltano e si raccontano”.L’appuntamento con Loliv e la degustazione di olio EVO è il 17 novembre 2022 dalle ore 18:30 al Travel CaféExperience in Via Abate Giacinto Gimma 160/162 a Bari, previa prenotazione su eventbrite (olio- loliv.eventbrite.it).