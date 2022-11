Il Guinness World Records arriva a Molfetta

MOLFETTA (BA) - La famosa organizzazione Guinness World Records che ogni giorno decreta incredibili prestazioni da tutto il mondo sta per sbarcare a Molfetta, nel centro commerciale Gran Shopping. Domenica 20 novembre sarà una giornata interamente dedicata al divertimento di adulti e bambini grazie a semplici ma divertenti sfide che porteranno all’assegnazione di veri record, chiunque vorrà cimentarsi potrà stringere fra le mani un vero certificato da Record Holder, proprio come quelli presenti sul libro dei Guinness che non conosce sosta dal 1955 ad oggi, risultando tra i libri più venduti e ristampati.Cinque postazioni, cinque giochi, cinque giudici a disposizione per chiunque vorrà cimentarsi nelle diverse discipline che si svolgeranno su grandi e colorate scenografie con i famosi e inconfondibili personaggi da Guinness World Records. Saranno presenti i giudici ufficiali, coach e testimoni, con tabelle, graduatorie e cronometri pronti a catturare ogni momento di sfida della giornata. Da mattino a sera le gare saranno aperte a tutti, grandi e piccoli, per divertirsi e mettersi seriamente alla prova, per poi arrivare al momento di grande suspance previsto per il pomeriggio. A fine giornata si sfideranno due detentori di record in Puglia: Cosimo Ferrucci e Stefano Scarpa. I due recordman saranno impegnati in esercizi di estrema forza e concentrazione, che metteranno a dura prova il fisico e la mente. Grazie alla presenza di due giudici ufficiali londinesi nel momento del tentativo ufficiale, sarà possibile incoronare subito il superamento del record e festeggiare insieme ai recordman.L’appuntamento per domenica 20 novembre con il Guinness World Records è aperto a tutti, è gratuito, e si terrà in piazza Ottagono, la grande piazza centrale del Gran Shopping Molfetta.