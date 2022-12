24 giugno '67, tripletta di Pelè al Lecce

Il 24 giugno 1967, alle ore 18, il Via del Mare ospitò l'amichevole Lecce-Santos. Nel club brasiliano militava Pelè che, con una tripletta per il definitivo 5-1, deliziò i 20.000 spettatori presenti sugli spalti dell'impianto salentino. L'incontro precedentemente menzionato, a 55 anni di distanza, resta l'unica presenza calcistica in Puglia di Pelè, morto giovedì 29 dicembre all'età di 82 anni per un tumore al colon presso l'Ospedale Albert Einstein di San Paolo del Brasile.